Tagus desafia jovens a recriarem o artesanato do Ribatejo Interior

Associação do Ribatejo Interior lançou o concurso de ideias “Do Artesanato Tradicional à Inovação”

A Tagus - Associação do Ribatejo Interior, em parceria com os municípios de Abrantes, Constância e Sardoal, lançou um concurso de ideias “Do Artesanato Tradicional à Inovação”, que desafia os jovens a repensar e inovar o artesanato da região. A iniciativa integra o programa AO.RI Artes e Ofícios do Ribatejo Interior, sendo o concurso direccionado para jovens dos 15 aos 22 anos, que podem concorrer individual ou colectivamente até sexta-feira, 12 de Maio.

Os interessados devem apresentar projetos em 2D ou 3D, as duas categorias a concurso, inspirados nas peças de artesanato tradicional dos três concelhos que compõem a Tagus, desde a cerâmica de tijolo burro artesanal, registos/santinhos, seiras e capachos de Abrantes, bonecas de perna de cana e mobiliário em madeira de Constância, leques de palha e malas de Flandres de Sardoal.

Com a iniciativa, a Tagus pretende “preservar o saber-fazer, a utilização das técnicas e materiais tradicionais e estimular a inovação através da transformação criativa do artesanato, numa ótica de diferenciação adaptada às vivências atuais e onde a criação, face à interseção de diferentes artes, possibilitará o surgimento de novas áreas de expressão cultural e artística”.