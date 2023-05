Torres Novas recebe Encontro Nacional das Cidades Educadoras

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, recebe, na sexta-feira e no sábado, o Encontro Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, recebe, na sexta-feira e no sábado, o Encontro Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE), à qual o município pertence desde 2006. O encontro será antecedido da apresentação de projetos desenvolvidos pelo município torrejano, como “aprender a andar (melhor) de bicicleta”, “Torres Novas ativo” ou “valorização do figo preto de Torres Novas”, visitas a vários espaços culturais da cidade e apresentação da curta-metragem documental “Boquilobo - Reserva de Futuro”, de acordo com uma nota da Câmara de Torres Novas.

A rede, baseada nos princípios da Carta das Cidades Educadoras, visa, nomeadamente, envolver e articular “as intervenções das várias entidades e instituições que interagem nas cidades, procurando um trabalho educador a nível municipal e, mais amplamente, a nível nacional e internacional”, é acrescentado na nota.