DGPC deu luz verde a rampa de acesso à Biblioteca da Póvoa

Ao fim de um ano em projecto a Direcção Geral do Património Cultural (DGPC) autorizou a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira a colocar uma rampa de acesso e um corrimão à entrada da Biblioteca da Póvoa de Santa Iria. Este é o único espaço

do concelho de Vila Franca de Xira, aberto ao público, sem acesso a cadeira de rodas, carrinhos de bebé e pessoas com mobilidade reduzida. A DGPC tem colocado entraves ao longo dos anos às soluções apresentadas pela Câmara de Vila Franca de Xira.

O edifício onde funciona a biblioteca e a Universidade Sénior data do século XVII e está classificado, o que motivou a demora. Mas a situação merece críticas da vereadora do município de Vila Franca de Xira, Manuela Ralha. “Isto já vem do mandato anterior e tem sido uma dor de cabeça. Noutros países da Europa consigo visitar monumentos e edifícios classificados de cadeira de rodas. Apelam à mobilidade e inclusão mas depois esbarramos com este tipo de questões”, diz. De acordo com a autarca, a rampa já está pronta e deverá ser colocada em breve na Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria.