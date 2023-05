Jogos tradicionais assinalam o dia da Família em Coruche

Uma manhã cheia de diversão em família e amigos é o mote para as comemorações do Dia Internacional da Família, em Coruche. O jardim 25 de Abril vai ser palco de jogos tradicionais dia 14 de Maio, a partir das 10h. Cada família ou grupo de amigos pode inscrever-se com o máximo de quatro participantes. O evento integra as actividades do projecto intermunicipal MAIS Lezíria