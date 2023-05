Prémio de teatro de VFX ganha duas novas categorias

O Prémio de Teatro Mário Rui Gonçalves, instituído pela Câmara de Vila Franca de Xira para premiar o trabalho dos grupos de teatro amadores da Área Metropolitana de Lisboa, vai ganhar na próxima edição duas novas categorias: melhor texto original e um prémio interpares. Para tal foi aprovada, em reunião de câmara, uma alteração ao regulamento do prémio, para contemplar a introdução das duas novidades e a proposta passou por unanimidade.

O novo prémio a atribuir aos melhores textos originais visa valorizar os textos escritos especificamente para teatro enquanto o prémio interpares se destina a permitir aos grupos participantes elegerem entre si o melhor espectáculo. Neste último, o júri será constituído por um representante de cada grupo participante não podendo votar no espectáculo do grupo a que pertence. Outra das novidades da revisão do regulamento do prémio de teatro é que, no acto da candidatura, os grupos passam a ter de anexar o texto submetido a concurso.

O regulamento do prémio foi inicialmente publicado a 18 de Junho de 2021 definindo os requisitos que possibilitam a candidatura ao prémio, não só aos grupos de teatro amadores do concelho como também a grupos da Área Metropolitana de Lisboa. “Este alargamento teve o objectivo de projectar o prémio a outros territórios conferindo-lhe uma maior notoriedade, dinamismo e relevância no seio dos grupos de teatro de amadores”, lê-se na proposta.

Instituído pelo município em 2014 o prémio visa reconhecer e incentivar o trabalho dos grupos de teatro amadores do concelho e da região, homenageando simultaneamente aquele encenador e actor do concelho que foi um dos rostos maiores do teatro ao serviço do Grémio Dramático Povoense. As candidaturas mantêm-se gratuitas e apenas são permitidas obras teatrais originais. O júri do prémio será constituído pelo coordenador municipal para a área do teatro, em representação da câmara, e serão convidados também um actor, um cenógrafo, um encenador e um programador cultural. O regulamento prevê também a atribuição de 2.500 euros ao prémio de melhor espectáculo e troféus à melhor interpretação masculina e feminina; melhor encenação; melhor cenografia; melhor guarda-roupa; melhor sonoplastia e melhor luminotécnica.