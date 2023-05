A magia de Solange e Arkadio entrou no Livro do “Guinness”

O casal de ilusionistas, que vive em Vila Nova da Barquinha, apresentou o número num canal de televisão italiano e conseguiu bater o recorde que pertencia a um casal da Malásia desde 2017. Conheceram-se quando ambos tinham um número de ilusionismo com pombas, apaixonaram-se e trabalham em dupla há vários anos. O filho, de sete anos, já dá os primeiros passos na arte.

Solange Kardinaly nasceu e cresceu no circo, no seio de uma família de ilusionistas. Aos quatro anos já era assistente do pai. Aos sete apresentou em palco o seu primeiro número de magia. Aos 32 anos inscreveu o seu nome, juntamente com o seu companheiro, o mágico Arkadio, no recorde do Guinness Book por ter conseguido trocar de roupa 25 vezes num minuto. O casal apresentou o espectáculo num canal de televisão italiano e conseguiu o objectivo de destronar o recorde de um casal da Malásia que detinha o título desde 2017. No entanto, não foi fácil treinar em poucas semanas.

Desde criança que Arkadio, de 49 anos, queria ser mágico. Natural de Burgos, no norte de Espanha, recorda-se de ter visto um mágico a trabalhar na rua e de pensar que um dia gostaria de fazer o mesmo. Lutou sempre para concretizar o seu sonho. Conheceu Solange Kardinaly porque ambos tinham um número de ilusionismo com pombas. Apaixonaram-se e trabalham em dupla há vários anos. Têm um filho, Jason, de sete anos, que já dá os primeiros passos na arte da magia, e vivem em Vila Nova da Barquinha.

Solange é natural de Leiria mas veio viver para o Entroncamento em pequena, onde residiam familiares. Há cerca de dois anos o casal comprou casa na Barquinha por ser uma zona mais tranquila e com melhor qualidade de vida. A aprendizagem da arte foi feita naturalmente ao longo da vida. Solange Kardinaly cresceu no meio circense. Viajava com os pais, que também eram ilusionistas, numa caravana pelo país e iam actuando nos mais diversos palcos. Aos quatro anos já era assistente nos truques de magia do pai.

“Aprendi tudo sobre magia com o meu pai e o meu avô”, recorda. Aos sete anos teve o seu primeiro número de magia geral de palco. Fazia aparecer pombas e lenços do nada. O primeiro prémio internacional chegou quando tinha dez anos e participou na primeira edição do “GOT Talent Portugal” com apenas 16 anos. O número profissional de manipulação de pombas valeu-lhe o caminho até à semifinal do programa.

Em Portugal não existe uma cultura de magia

Solange e Arkadio conseguem viver só da magia e ilusionismo porque não se limitam a trabalhar em Portugal. Já participaram em diversos programas de talentos em várias televisões europeias o que lhes dá grande projecção, assim como as redes sociais. Trabalham em cruzeiros norte-americanos e em Outubro vão trabalhar durante alguns meses na República Dominicana, Colômbia, Japão e Alemanha.

O casal lamenta que em Portugal não exista uma cultura da magia. “Portugal ainda não está preparado para o mundo da magia. Em Espanha, por exemplo, em todas as cidades existem espectáculos de magia. O ilusionismo e a magia não acontecem só no circo. O Arkadio nunca trabalhou num circo. Tem que haver uma evolução de mentalidade em Portugal”, afirma Solange Kardinaly a O MIRANTE.

Arkadio anda sempre com um baralho de cartas na mão. É a sua grande paixão. Durante a entrevista abriu e fechou o baralho sobre a mesa diversas vezes. Numa sala pequena de sua casa têm os prémios todos que já venceram e na parede está o título de detentores do recorde do Guinness. Ao lado está uma máquina de costura onde Solange dá vida aos fatos que ela própria desenha. Também produz roupa para outros ilusionistas.

O casal confessa não ser fácil trabalhar no mundo da magia. É um caminho que tem que ser feito diariamente e onde é necessário inovar ou pegar em truques antigos e dar-lhes uma nova roupagem. “A magia é uma forma de vida, é o que nos apaixona e temos a sorte de fazermos o que gostamos. Conseguir criar a ilusão no público e ver a sua reacção é algo que não se explica. Criar sensações no público é muito gratificante e ainda nos aplaudem. É o melhor que podemos ter”, garante Arkadio. Solange Kardinaly conta que quando estão em casa estão sempre a pensar em novos truques e sempre a experimentar. Ser um casal é uma vantagem mas também se zangam quando estão a treinar. “É difícil separar tudo. Somos profissionais e se temos que discutir discutimos para conseguirmos o melhor truque possível. É preciso muita persistência e não desistir”, reforça a artista.

Existe um truque que a ilusionista anda a preparar há cerca de dois anos. Ambos garantem que nunca nenhum truque está perfeito. “Temos vários momentos em que o truque corre mal mas o público não dá por isso. Conseguimos corrigir em palco”, explica Solange, acrescentando que já se magoou algumas vezes, mas nada de grave.