Xira Sound Fest abriu em força com milhares no Cevadeiro

Arrancou na tarde de sexta-feira, 12 de Maio, a primeira edição do Xira Sound Fest, festival de música de entrada livre promovido pela Câmara de Vila Franca de Xira no parque urbano do Cevadeiro. A abertura informal do evento foi dada pela vice-presidente do município, Marina Tiago e o vereador com o pelouro do desporto, João Pedro Baião. A organização espera ao longo dos quatro dias de concerto uma afluência máxima a rondar os 15 mil espectadores, a lotação máxima do espaço. Na primeira noite apesar do vento frio houve uma afluência forte de jovens espectadores. Também a PSP reforçou as medidas de segurança em toda a cidade e no local dos concertos.

Hoje, dia 13, sobem a palco Capicua, Carlão e DJ Joana Perez. Para dia 19 o festival conta com as actuações de Bateu Matou, Blaya e DJ Andrezo. Por fim, dia 20, o programa inclui concertos de Harold, Piruka e Branko. O Xira Sound Fest inclui ainda um grafitti experience com John Viana pelas 15h00 de dia 27 na Quinta Municipal da Piedade na Póvoa de Santa Iria com um DJ Set dos Informal Concept e o projecto Meet’Art com Jorge Charrua pelas 17h00. Para dia 27 de Maio, na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense está agendado o espectáculo “Fragile” da IN-Adaptada - companhia de dança inclusiva. O programa do Xira Sound Fest termina dia 28 no Ateneu Artístico Vilafranquense com o musical “O desejo de Aladdin”, dos Native Speakers Crew. O programa completo pode ser conhecido no site do município.