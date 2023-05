Tina Jofre & Amigos cantam em Constância

Tina Jofre & Amigos vão proporcionar uma noite de fado no sábado, 20 de Maio, na Praça Alexandre Herculano, em Constância, no âmbito do programa de animação “A Praça ConVida”. O evento tem início marcado para as 21h30. Tina Jofre, acordeonista e cantora natural e residente em Constância, será acompanhada à guitarra por Nuno Martins e por Rui Girão à viola, num espectáculo que contará também com a presença dos fadistas João Paulo Marques e Joaquim Júlio.