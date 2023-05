Artesãos de Alpiarça reúnem-se no Mercado de Saberes e Ofícios

O Mercado de Saberes e Ofícios está de volta a Alpiarça para a sua terceira edição. No âmbito do Programa Contractos Locais de Desenvolvimento Social Quarta Geração (CLDS 4G) Alpiarça – Valorizar Gerações, com o apoio do município, a iniciativa vai reunir os artesãos locais no parque de merendas junto ao café da Barragem dos Patudos, sábado, dia 27 de Maio, das 10h00 às 18h00. Os artesãos interessados em participar ainda se podem inscrever através de formulário online.

O programa CLDS-4G tem como objectivo promover a inclusão social de grupos populacionais que revelem maiores níveis de fragilidade social num determinado território, mobilizando para o efeito a acção integrada de diversos agentes e recursos localmente disponíveis, constituindo-se como um instrumento de combate à exclusão social fortemente marcado por uma intervenção de proximidade realizada em parceria.