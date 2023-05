Jovem fadista é natural de Monsanto, em Alcanena, e reside em Abrantes. A actuação realiza-se sábado, 20 de Maio, às 21h30, no coreto do Rossio ao Sul do Tejo, em Abrantes.

“O Fado sai à Rua” no Rossio ao Sul do Tejo

Joana Cota, jovem fadista natural de Monsanto, concelho de Alcanena, vai levar o fado ao coreto do Rossio ao Sul do Tejo, em Abrantes, com o seu projecto “O Fado sai à Rua”. A actuação será no sábado, 20 de Maio, às 21h30, e a entrada é livre. A artista, de momento a viver em Abrantes, estará acompanhada por João Vaz na guitarra portuguesa, Alexandre Silva na viola de fado, Paulo Vieira na bateria e Eduardo Costa no baixo.

Segundo o Portal do Fado, a jovem prefere o fado antigo e tradicional. No seu reportório estão artistas como Amália Rodrigues, Hermínia Silva, Alfredo Marceneiro, Max, Kátia Guerreiro, Mafalda Arnauth, Raquel Tavares e algumas músicas populares.