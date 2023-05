José Cid participa em angariação de fundos para o CADE do Entroncamento

“Chuta para os Fados” vai reunir vários fadistas no Centro Cultural do Entroncamento a 28 de Maio, às 17h00.

O Clube Amador de Desportos do Entroncamento, com o apoio do município, está a organizar a iniciativa “Chuta para os fados”, que terá participação de José Cid e dos fadistas Manuel João Ferreira, Francisco Sobral, Beatriz Felício e Tânia Oleiro, acompanhados de Pedro Pinhal na viola de fado, Micael Gomes na guitarra portuguesa e Fernando Nani na viola baixo. O evento realiza-se no Centro Cultural do Entroncamento, domingo, 28 de Maio, às 17h00, e visa angariar fundos para a equipa A dos sub11.