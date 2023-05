Teatro infantil “Uma ideia de justiça” na Biblioteca de Torres Novas

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, assinala, na segunda-feira, 22 de Maio, o Dia do Autor Português

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, assinala, na segunda-feira, 22 de Maio, o Dia do Autor Português com a peça de teatro “Uma ideia de justiça”, de Joana Providência, com texto de Isabel Minhós Martins.

Em comunicado, o município torrejano afirma que a peça aborda “questões como a diversidade, a escolha, a igualdade e a liberdade”, pretendendo ser “uma ferramenta de construção de justiça e responder à interpelação de Sophia de Mello Breyner: ‘Aquele que vê o espantoso esplendor do mundo é logicamente levado a ver o espantoso sofrimento do mundo’”.

O espectáculo, coproduzido pelo Teatro do Bolhão, Teatro Aveirense e Teatro Nacional São João, integra a língua gestual portuguesa e destina-se a famílias, sendo dirigido a maiores de 6 anos, com inscrições gratuitas, mas obrigatórias e limitadas, acrescenta.