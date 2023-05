AstroCoruche reúne astrónomos de todo o país

Encontro de astronomia AstroCoruche vai acontecer no sábado no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, com observação astronómica a acontecer à noite em São Torcato

O encontro de astronomia AstroCoruche vai acontecer no sábado, 20 de Maio, no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche, com observação astronómica a acontecer à noite em São Torcato, num evento que atrai “astrónomos de todo o país”.

Em comunicado, a Câmara de Coruche afirma que o evento, organizado pelo Museu Municipal, pelo Observatório do Sobreiro e da Cortiça e pelo Clube de Astronomia do Agrupamento de Escolas de Coruche, inclui iniciativas como a palestra “Aspiradores Cósmicos”, por João Calhau, e a visita virtual aos observatórios do ESO, realizada por Gustavo Rojas.

O encontro inclui um momento de observação com telescópio solar, com Miguel Claro a conduzir um “‘Passeio Cósmico’ singular” e Manfred Niehus a explorar com os participantes o tema “A Luz Não-Clássica nos Céus”, seguindo-se, às 19h00, já em São Torcato, um jantar-convívio organizado pela Associação de São Torcato e um momento cultural, que antecedem a observação astronómica com telescópios no Campo de Futebol de São Torcato, “um campo privilegiado a céu aberto, de grande amplitude, isento de poluição luminosa”.