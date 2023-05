Humorista John Mendes dá espectáculo na Póvoa da Isenta

A Associação Desportiva Cruz de Cristo Atlético Clube, da Póvoa da Isenta, vai organizar um espectáculo de ‘stand up comedy’ no dia 27 de Maio pelas 22h30, com a participação do humorista John Mendes. O evento tem como objectivo angariar fundo para a recuperação do edifício da colectividade, que necessita de melhoramentos urgentes ao nível da cobertura.



A colectividade da Póvoa da Isenta, no concelho de Santarém, comemora este ano o seu 85º aniversário ao serviço do desporto e da cultura. Para evitar o seu encerramento definitivo foi criada uma comissão de gestão que tem procurado desenvolver actividades culturais com vista a abranger todas as gerações , dos mais jovens aos mais seniores sempre com o objectivo de oferecer um espaço que possa ser desfrutado por todos os habitantes da freguesia, diz Fernando Vítor, da comissão de gestão.