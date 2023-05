Tradição de volta à Azinhaga com mais uma edição da Festa do Bodo

A Festa do Bodo, ou do Divino Espírito Santo, decorre na Azinhaga, no concelho da Golegã, de 25 a 28 de Maio. O programa vai envolver o tradicional cortejo de moças, espectáculos musicais, fados, touro à corda e largadas. A par destas atracções vão estar presentes, em jeito de feira, vários expositores de artesanato. As ruas da aldeia vão ser decoradas com flores e colchas à janela.

O programa oficial vai contar com toiro à corda e uma noite de fados no primeiro dia da festa; no segundo dia há actuação de rancho, o espectáculo da banda portuguesa The Lucky Duckies e largada de toiros; no sábado há abertura dos expositores, eventos tauromáquicos e no palco a actuação do grupo “smells like 90’s”; o último dia encerra com fogo de artifício à meia noite, mas antes há missa, bênção e distribuição do bodo, a actuação do grupo de cavaquinhos do Orfeão de Almeirim e dos P*ta da Loucura.

A Festa do Bodo realiza-se em Azinhaga há séculos, havendo já em 1569 referências documentadas acerca do certame. Inspirada no culto do Espírito Santo, introduzido em Portugal pela Rainha Santa Isabel, tem um carácter quase singular. “Festa do Bodo” significa dádiva de alimentos aos pobres. Durante os primeiros dias da festa, é recolhido o pão das casas mais abastadas, que, depois de benzido, é distribuído pelos mais necessitados. E como “não só de pão vive o homem”, é este acompanhado de carne e de vinho. Mordomos e meio-mordomos recebem igualmente o seu quinhão, como reconhecimento da sua contribuição.