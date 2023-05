Ministra da Coesão inaugura Feira de Maio em Azambuja

Feira de Maio é inaugurada na tarde de quinta-feira, 25 de Maio. No domingo, 28 de Maio, a homenagem ao campino vai contar com a presença do secretário de Estado do Turismo.

A inauguração da Feira de Maio, certame que vai decorrer em Azambuja de 25 e 29 de Maio, vai contar com a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. A cerimónia vai decorrer na quinta-feira, pelas 17h00, na Praça do Município, e vai contar ainda com a participação da fanfarra da Associação dos Bombeiros Voluntários de Azambuja, de campinos e elementos das tertúlias.

Antes da inauguração, pelas 16h00, haverá um desfile de tertúlias, com início no Largo do Rossio até à Praça do Município, onde terá lugar o espectáculo “Isto é Azambuja”.

Na manhã de domingo, 28 de Maio, a homenagem ao campino, momento alto da festa, vai ser presenciada pelo secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda.

Este ano, todos os campinos terão o seu valor publicamente reconhecido na homenagem a António José Cruz Gordo, um dos campinos que há mais anos participa na Feira de Maio e que se tem dedicado à criação de toiros bravos. No segundo momento da cerimónia, será entregue o Pampilho de Honra gravado com o nome do antigo campino José Carlos Semeador, conhecido por Zé Moleiro.