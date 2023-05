Terapias holísticas na Mata Nacional dos Sete Montes em Tomar

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Mata Nacional dos Sete Montes, em Tomar, recebeu no sábado e domingo, 20 e 21 de Maio, a segunda edição do Wellness Weekend, “Tempo de Despertar”, com actividades que foram das terapias holísticas, às exposições de arte sustentável ou à alimentação orgânica e vegetariana.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Tomar e pela Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte (ADIRN), no âmbito da Rede de Turismo e Bem Estar, incluiu ainda um espaço dedicado aos animais e às suas qualidades terapêuticas e actividades educativas e sustentáveis para crianças. O evento contou, igualmente, com um mercado de produtos naturais e artesanais e várias actividades culturais e de entretenimento.