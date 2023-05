Conferência sobre a importância da biodiversidade em Torres Novas

partilhe no Facebook

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, assinala na quinta-feira, 25 de Maio, o Dia Internacional da Biodiversidade com a conferência “A importância da Biodiversidade”, com Jorge Paiva. Em comunicado, a Câmara de Torres Novas salienta que Jorge Paiva, biólogo, botânico, taxonomista, professor universitário e escritor, actualmente com 89 anos, “é considerado um dos mais conceituados botânicos da actualidade, ecologista reconhecido na defesa da floresta e biodiversidade autóctones”.

“Para além disso, é um dos mais respeitados comunicadores de ciência nacionais, nomeadamente na importância da educação ambiental e na proteção dos ecossistemas”, tendo realizado “centenas de ações de sensibilização com alunos e professores”, lê-se na nota. Segundo o município, a iniciativa, de entrada livre, direciona-se à comunidade escolar e ao público em geral.