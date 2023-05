Constância recebe Pomonas Camonianas em homenagem a Camões

As Pomonas Camonianas estão de regresso a Constância, um evento cultural que pretende homenagear Camões, a época em que viveu e a sua ligação à vila, onde terá vivido e escrito parte da sua poesia. O evento realiza-se nos dias 9 e 10 de Junho, sendo a cerimónia de abertura às 17h00 no Parque de Merendas com um momento musical dos alunos do coro do ensino articulado da música do quinto, sexto e sétimo anos da Escola Luís de Camões, em Constância.

O programa inclui a recriação de um mercado quinhentista com exposição-venda das flores e dos frutos referidos por Camões na sua obra. Os protagonistas são os alunos do Agrupamento de Escolas de Constância, professores, pais e encarregados de educação, animadores e pessoal não-docente que representam figuras da época, animam o mercado, declamam poesia e apresentam danças quinhentistas. O mercado funciona das 17h00 às 22h00 no dia 9 e das 15h00 às 22h00 no dia 10.

Outras atracções são o espectáculo teatral pelos alunos e professores do agrupamento, das 21h30 às 23h00 do dia 9 de Junho, junto ao Largo Cabral Moncada e a tradicional Prova de Orientação Nocturna organizada pelo sector de desporto da Câmara de Constância, com concentração junto ao Parque de Campismo e Caravanismo de Constância, às 23h00. No dia 10 o concurso de pintura ao ar-livre, durante todo o dia, as palestras na Casa-Memória de Camões, às 11h00, a Cerimónia de Deposição de Coroas de Flores no monumento a Camões, às 15h00, as declamações às 16h00 no Anfiteatro dos Rios e a Feira de Antiguidades e Velharias, das 10h00 às 20h00.

A Casa-Memória de Camões foi erguida sobre as ruínas que o povo aponta como tendo sido as da casa que acolheu o poeta. O Monumento a Camões é do escultor Lagoa Henriques e o Jardim-Horto Camoniano, desenhado pelo arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles, apresenta a maior parte das plantas referidas por Camões na sua obra.