Festival de Cinema de Santarém abre com documentário de José Filipe Costa

O Festival Internacional de Cinema de Santarém (FICS), que regressa esta semana à cidade depois de três décadas de interregno, abre quarta-feira, às 18h00, com a exibição de “Uma história do espetador de cinema” (2023), de José Filipe Costa.

O documentário aborda questões como as transformações provocadas pelas mudanças tecnológicas no espetador, se “é ele uma entidade apática ou ativa, como é que o seu cérebro lê a imagem cinematográfica, como é que se adaptou à multiplicação de ecrãs no dia-a-dia” e “qual é, na atualidade, o lugar de espetador de cinema”, afirma uma sinopse.

A 16.ª edição do FICS, promovida pelo Cineclube de Santarém, com o apoio do município escalabitano, decorre até domingo no Teatro Sá da Bandeira, na Casa do Brasil e noutros espaços da cidade, focando-se a sua programação em filmes que exploram a relação entre o cinema e o território, no contexto de temáticas agrícola, rural ou ambiental, afirma a organização.