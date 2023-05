Mágicos internacionais em evento no Entroncamento

O Entroncamento recebe pela primeira vez o evento Magia de Rua, onde vão participar três dos melhores ilusionistas da actualidade que vão espalhar magia pela cidade. Magia de Rua realiza-se nos dias 2 e 3 de Junho e os visitantes podem assistir à magia de Rafael Titonelly (Brasil), Mr. Daba (Argentina) e o português José de Lemos. O casal de ilusionistas Solange Kardinaly e Arkadio são os directores artísticos do evento.

Na sexta-feira, 2 de Junho, os ilusionistas vão actuar em vários lares da terceira idade do concelho. No sábado, 3 de Junho, as actuações começam pelas 10h00, na Praça Salgueiro Maia; seguindo-se, pelas 11h30, na Rua Luís Falcão de Sommer. Pelas 18h00 a diversão vai estar na zona do parque infantil, junto às piscinas municipais e às 22h00 na Praça Salgueiro Maia. As entradas são livres.