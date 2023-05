partilhe no Facebook

Segunda edição do Passeio S. Pedro Natural em Tomar

A Tinta Por Uma Linha, Associação Sociocultural e Ambiental, vai dinamizar, a 27 de Maio, a segunda edição do Passeio Interpretativo S. Pedro Natural, organizado pela Junta de Freguesia de São Pedro, em Tomar. A iniciativa tem início pelas oito da manhã e envolve uma caminhada de cinco quilómetros com uma duração aproximada de três horas. O nível de dificuldade é moderado. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias.