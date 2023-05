Aniversário da Misericórdia de Santarém com dança, exposição e vigília

A Misericórdia de Santarém celebra 523 anos no dia 30 de Maio com a inauguração de uma exposição no “Pátio de Leitura”, que ficará aberta à comunidade, e uma vigília

A Misericórdia de Santarém celebra 523 anos no dia 30 de Maio com a inauguração de uma exposição no “Pátio de Leitura”, que ficará aberta à comunidade, e uma vigília, estando agendado para sábado um espectáculo de “Dança Integrativa”.

A celebração da criação da Santa Casa da Misericórdia de Santarém (SCMS), em 1500, tem vindo a decorrer desde o início do mês, culminando o programa na próxima terça-feira com a inauguração de uma exposição de arte sacra que integrará pinturas do artista plástico João Maria Ferreira, no recentemente criado “Pátio de Leitura”, seguindo-se a realização de uma “vigília em honra de Nossa Senhora da Visitação”, que se insere na preparação da Jornada Mundial da Juventude.

O programa inclui, no sábado à tarde, no claustro da SCMS, o espectáculo de dança contemporânea “Cruzamentos”, que dará a conhecer ao público “o que as aulas de dança contemporânea do Método Seller têm proporcionado aos utentes” da instituição.

O espectáculo, que resulta do trabalho desenvolvido pelo coreógrafo e bailarino Juan Seller, visa mostrar o percurso de um projeto iniciado em Outubro último e que “tem alcançado resultados positivos e de significativo enriquecimento físico e mental nos próprios utentes” e, também, “na sensibilização dos próprios trabalhadores e técnicos" da instituição, afirma uma nota de divulgação da iniciativa.