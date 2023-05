Cartaxo acolhe Feira Medieval esta sexta-feira

Alunos, pais, professores e funcionários do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo são os protagonistas de mais uma Feira Medieval na cidade. A feira vai ter grelhados, petiscos, jogos, animais e muita animação, contando com uma oficina de danças orientais e muita música da época. A iniciativa realiza-se das 12h30 às 23h00 de amanhã, 26 de Maio, na Escola Básica Marcelino Mesquita, no Cartaxo. As verbas angariadas vão servir para proporcionar visitas de estudo aos alunos, segundo disse o director do agrupamento, Jorge Tavares, a O MIRANTE.