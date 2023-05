Misericórdia de Pernes celebra 436 anos

A Santa Casa da Misericórdia de Pernes, no concelho de Santarém, assinala 436 anos com uma feira do livro, inaugurada esta quinta-feira, e com uma “caminhada solidária” no domingo, na qual espera contar com 436 participantes. O início da caminhada “Levanta-te! Anda e vem daí!” está agendada para as 09h00 de domingo, no Adro da Igreja da Misericórdia de Pernes.

Em comunicado, a instituição afirma que a Feira do Livro estará patente no adro da Igreja da Misericórdia de Pernes, realizando-se no sábado uma missa e uma sessão solene.