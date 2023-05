Palestra sobre a Palestina na Sociedade Recreativa Operária de Santarém

A Sociedade Recreativa Operária de Santarém promove, no sábado, 27 de Maio, uma palestra para "recordar a Nakba (desastre), início da ocupação israelita do território palestiniano

A Sociedade Recreativa Operária de Santarém promove, no sábado, 27 de Maio, uma palestra para "recordar a Nakba (desastre), início da ocupação israelita do território palestiniano ocorrido em 1948, e a necessidade de uma Palestina Livre e a paz no Médio Oriente”.

A palestra, que acontecerá a partir das 18h00 no Palácio Landal, em Santarém, juntará Carlos Almeida, investigador no Centro de História da Universidade de Lisboa e vice-presidente do Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente, Abdeljelil Larbi, professor de Língua e Literatura Árabe Moderna na NOVA-FCSH, e Yahia Abuowda, médico no Hospital Distrital de Santarém, oriundo da Palestina. A sessão irá terminar com um jantar-convívio, com um prato tradicional palestiniano, lê-se na nota da Sociedade Recreativa Operária de Santarém.