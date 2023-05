Teatro humorístico em Abrantes aborda procedimentos em caso de incêndio

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A peça de teatro humorístico “Queima dos Queimados” vai percorrer no domingo, 28 de Maio, três localidades do concelho de Abrantes para sensibilizar a população para os procedimentos de segurança em caso de incêndio, informou a Câmara de Abrantes.

O espectáculo irá retratar em São Facundo, Casais de Revelhos e Souto como fazer uma queima ou queimada ou o que fazer em caso de aproximação de um fogo a uma zona de habitações, com o objetivo de “sensibilizar a comunidade para as medidas de prevenção e promoção dos procedimentos de segurança em caso de incêndio”, segundo o município.

Em São Facundo, na Casa do Povo, a sessão realiza-se às 11h00, enquanto as coletividades recreativas de Casais de Revelhos e Souto acolhem o espetáculo, com entrada gratuita, às 15h00 e às 18h00, respectivamente.

Apresentado pela BI-DOM – Academia Criativa, a peça de teatro humorístico “Queimas dos Queimados” baseia-se “no conteúdo dos folhetos informativos da Proteção Civil, em que três amigos se encontram e discutem os mesmos de forma divertida e educativa”, lê-se na sinopse do espetáculo.