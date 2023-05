Rede de Museus da Lezíria do Tejo tem site com novas funcionalidades

No dia em que se comemorou o Dia Internacional dos Museus, a 18 de Maio, a Rede de Museus da Lezíria do Tejo (RMLT) assinalou dois anos de actividade com o lançamento de um novo site. No novo espaço da internet são apresentados os museus da Lezíria em cada município, a história de cada um e informações adicionais como a localização, os horários e os contactos. Na secção da Agenda estão as exposições patentes ou que vão acontecer em breve nos museus e em Notícias estão as actividades mais recentes da RMLT.

A RMLT foi criada pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e os seus objectivos são contribuir para a qualificação das estruturas museológicas, partilhar recursos e estimular parcerias, promover o desenvolvimento e a coesão do território, comunicar em rede e potenciar a participação dos públicos e a mediação.