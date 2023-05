Tocata de Cavaquinhos da UTIS actua esta noite em Santarém

A Tocata de Cavaquinhos da UTIS – Universidade da Terceira Idade de Santarém vai actuar na noite desta sexta-feira, 26 de Maio, pelas 21h00, no Fórum Actor Mário Viegas, em Santarém. A organização é do Centro Cultural Regional de Santarém, no âmbito do ciclo de actividades Sexta d’Artes.

O Fórum foi criado na sede do Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS) a 30 de Março de 1985, no quinto aniversário do CCRS. Em 1996 passou a chamar-se Fórum Actor Mário Viegas em homenagem ao falecido actor e poeta, natural de Santarém, Mário Viegas. O espaço recebe exposições de qualquer tipo, destacando-se a Bienal de Artes Plásticas – Salão de Outono; sessões de música, teatro e poesia, onde se destaca o Prémio Bienal de Poesia Actor Mário Viegas; debates, colóquios, mesas redondas, conferências, ações de Formação; ciclos de cinema; ensaios de grupos locais; e até feiras do livro e cursos de artes plásticas.