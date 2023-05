Festival Muuu realiza-se domingo, 4 de Junho, com insufláveis, pinturas faciais e um espaço para pais e filhos.

Dia da Criança celebrado com festival em Salvaterra de Magos

O município de Salvaterra de Magos vai assinalar o Dia Mundial da Criança com o Festival Muuu. A proposta inclui insufláveis para todas as idades, pinturas faciais, mascotes, touro mecânico e um espaço para pais e filhos. O festival realiza-se domingo, 4 de Junho, no Largo dos Combatentes, em Salvaterra de Magos, e o horário de actividades é das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. A entrada é gratuita.