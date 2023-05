Crianças da Chamusca e Pinheiro Grande vão participar em mais uma edição do Campo de Férias de Verão.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Mais uma edição do Campo de Férias de Verão na Chamusca e Pinheiro Grande

A União das Freguesias da Chamusca Pinheiro Grande vai proporcionar mais uma edição do Campo de Férias de Verão. A iniciativa tem início a 15 de Junho e as inscrições estão a decorrer até ao dia 9 de Junho e podem ser realizadas na Junta de Freguesia da Chamusca ou na Delegação do Pinheiro Grande.

O Campo de Féria de Verão 2023 é destinado a crianças dos 6 aos 15 anos e surge como resposta a uma necessidade sentida pelos encarregados de educação no tempo de férias escolares, que lhes permite trabalharem descansados, sabendo que os seus filhos se encontram em segurança num espaço que lhes proporciona a realização de novas aprendizagens, beneficiando também da componente lúdica, refere a união das freguesias em comunicado.