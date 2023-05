Santana-Maia Leonardo apresenta "Crónica dos Bons Amigos" na Amadora

Santana Maia Leonardo apresentou o seu livro na Amadora para uma plateia que lhe pediu para ler um dos textos do livro que acabou por o emocionar até às lágrimas. Notícia com Vídeo.

O autor de "Crónica dos Bons Amigos", Santana Maia Leonardo, emocionou-se na quarta apresentação do seu livro que decorreu na terça-feira na Amadora na sede da Delegação da Ordem dos Advogados. Perante uma plateia de colegas da advocacia, com o presidente da Delegação a apresentar o autor e o livro, Santana Maia Leonardo aceitou ler um dos textos mais curtos do livro e pela primeira vez emocionou-se até às lágrimas. Antes da leitura, o autor contou como surgiram as crónicas, como a sua vida mudou há cerca de dez anos depois de saber os resultados de um exame médico, e o que representa para ele e para a sua família o amor pelos animais.