Cineclube de VFX promove primeira sessão

Realiza-se dia 2 de Junho, pelas 21h00, a primeira sessão do cineclube vilafranquense. A sessão está agendada para o auditório da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, terá uma duração total de 90 minutos e irá mostrar filmes realizados em contexto académico da Escola Superior de Teatro e Cinema, incluindo “Rhoma Acans” de Leonor Telles, “Primária” de Hugo Pedro, “Amor, Avenidas Novas” de Duarte Coimbra e ainda os filmes “Verniz” de Clara Jost, “Rio Torto” de Mário Veloso e “Na berma” de César Santos. É preciso inscrição prévia via e-mail (cineclubevilafranquense@gmail.com) e os bilhetes custam dois euros para os sócios do cineclube e quatro euros para os não sócios.