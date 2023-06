Desfile de cabrestos, campinos e animação em Santarém na manhã de sábado

A abertura da Feira Nacional da Agricultura/Feira do Ribatejo será assinalada, no sábado de manhã, nas ruas da cidade de Santarém com animação e desfile de cabrestos e campinos a cavalo, afirma uma nota do município.

O desfile partirá do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), que acolhe o certame até dia 11, sendo recebido cerca das 11:30, junto ao monumento a Salgueiro Maia, pelos Bombos da Universidade da Terceira Idade de Santarém.

Ao longo do percurso por várias ruas da cidade, atuarão grupos como os Carambolas, Tacon (sevilhanas), os Gigantones EnXamula Santarém, o Conservatório de Música de Santarém, ranchos folclóricos, um deles recriando uma tasca, e estarão presentes instituições do concelho, como a APPACDM, com uma banca com produtos hortícolas, a Cena Aberta, os Jogos do Mundo, entre outros.

“A animação vai ser muita e o município de Santarém apela à participação da população ao longo deste percurso, neste dia de festa que marca o início de mais uma edição da Feira Nacional de Agricultura”, acrescenta.