José Teodoro Paulino lança livro em Alverca

Está agendado para sábado, 3 de Junho, às 16h00, o lançamento do livro "A-dos-Melros: O meu cantinho e a sua história", de José Teodoro Rodrigues Paulino, no núcleo de Alverca do Museu Municipal de Vila Franca de Xira. José Paulino nasceu em A-dos-Melros em 1938, lugar onde cresceu e partilhou das vivências das gentes da aldeia. Compilou agora em livro os dados históricos, memórias de infância, recordações de familiares e amigos numa obra que promete mostrar à comunidade a importância de A-dos-Melros no concelho.