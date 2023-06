Borboletário de Santa Margarida assinala 10 anos com diversas actividades

O Borboletário do Parque Ambiental de Santa Margarida, no concelho de Constância, completa no dia 5 de Junho dez anos de actividade. Para assinalar a efeméride, no domingo, 4 de Junho, vão decorrer dez visitas guiadas ao espaço, a primeira com início marcado para as 10h00 e a última pelas 16h00.

Vão também ser dinamizadas diversas actividades ao ar livre no Parque Ambiental de Santa Margarida, intituladas “Passaporte de borboletas para uma viagem inesquecível”,

“As flores e as borboletas”; “Misteriosas asas de borboleta”; e “À descoberta de insetospolinizadores”, entre as 10h15 e as 16h15.

A actividade guiada “Cientista por um instante” está marcada para as 12h00. Todas as iniciativas são gratuitas mas cnscrição obrigatória, através do telefone 249 736 929, ou do email parqueambiental@cm-constancia.pt.