Pedro Bento apresenta livro “De Portugal ao Nepal” em Santarém

O Fórum Mário Viegas, do Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS), apresenta, no sábado, pelas 16h00, o livro “De Portugal ao Nepal – Daqui a Katmandu quem pedala és tu”, do atleta Pedro Bento.

Em comunicado, o CCRS afirma que a apresentação contará com a presença de Pedro Bento, que percorreu 10 mil quilómetros de bicicleta em 72 dias, entre Almeirim e Katmandu, no Nepal, num projecto solidário.

Sob o lema “1 euro por 1 quilómetro”, o projecto, realizado em 2019, permitiu apoiar os Bombeiros Voluntários de Almeirim, em agradecimento pelo apoio recebido na sequência do acidente grave que o atleta sofreu em Abril de 2017, e o projetco “Dreams of Katmandu”, do português Pedro Queirós.