Vila Franca de Xira prepara-se para receber o Colete Encarnado

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira apresentou o programa para a edição deste ano do Colete Encarnado. A festa vai decorrer dias 30 de Junho, 1 e 2 de Julho na cidade de Vila Franca de Xira.

A autarquia aposta na mobilidade e numa festa sem carros. As ruas vão estar encerradas ao trânsito automóvel, oferecendo-se shuttles gratuitos das 17h às 05h00, com partidas a cada meia hora em todas as freguesias do concelho.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira anunciou que a Direção Geral do Património Cultural vai enviar em breve para publicação a abertura do período de discussão pública para a candidatura da festa do Colete Encarnado a Património cultural.