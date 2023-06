Colete Encarnado mais perto de se tornar Património Cultural Imaterial

Direcção Geral do Património Cultural vai abrir a discussão pública para o Colete Encarnado passar a Património Cultural Imaterial. Uma novidade que coincide com a 91ª Festa do Colete Encarnado que vai decorrer de 30 de Junho a 2 de Julho em Vila Franca de Xira.

A Direcção Geral do Património Cultural vai submeter a discussão pública a inscrição da Festa do Colete Encarnado no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. O anúncio foi feito esta sexta-feira, 2 de Junho, pelo presidente do município de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, durante a apresentação do programa das festas do Colete Encarnado.

A cidade de Vila Franca de Xira volta a receber de 30 de Junho a 2 de Julho a 91.ª edição desta festa que celebra a cultura ribatejana mesmo às portas de Lisboa.

Uma das novidades este ano é o reforço da organização do desenho dos festejos ao longo de todo eixo central de Vila Franca de Xira, que será fechado ao trânsito em maiores períodos de tempo, com palcos e espaços de animação espalhados pela cidade.

A autarquia vai por isso disponibilizar transporte gratuito das 17h00 às 05h00, com partida e regresso a cada meia hora da Castanheira do Ribatejo e Povos, Vialonga, Póvoa de Santa Iria, Alverca e Alhandra, sempre junto de zonas com estacionamento.

Um dos pontos altos da festa está marcado para a tarde de 1 de Julho com a homenagem ao campino. Este ano vai ser distinguido Lúcio Isidro dos Santos, 83 anos.

*Uma notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE