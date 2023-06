Barquinha e Chamusca recebem acção por um Tejo livre

O movimento proTEJO assinala a dia 3 de Junho a 10.ª edição do Vogar contra a indiferença com uma descida em canoa entre Vila Nova da Barquinha e Chamusca, numa acção “por um Tejo livre”, com caudais ecológicos. A actividade é organizada pelo movimento ambientalista com sede em Vila Nova da Barquinha “contra a construção de açudes e barragens com a finalidade de reter água para consumo na agricultura intensiva”, na defesa de um rio “com dinâmica fluvial para assegurar os fluxos migratórios das espécies piscícolas, a conservação dos ecossistemas e habitats aquáticos, e o usufruto do rio pelas populações ribeirinhas”.

O 10.º Vogar contra a indiferença realiza-se a partir do Cais da Hidráulica de Vila Nova da Barquinha, com a leitura da Carta Contra a Indiferença e uma descida em canoa até ao Porto das Mulheres, na Chamusca, que visa “facultar uma experiência flúvio-felicidade de comunhão com a beleza natural e o património cultural de um rio Tejo livre e com dinâmica fluvial”, refere a organização em comunicado.

“Este património natural e cultural do Tejo deve ser defendido pela rejeição dos projectos de construção de novos açudes e barragens - projecto Tejo e projecto de barragem no rio Ocreza - e pela exigência de uma regulamentação daqueles que já existem”, refere o proTEJO.

Reivindica-se a definição de um regime fluvial adequado à prática de actividades náuticas e à migração e reprodução das espécies piscícolas, bem como o estabelecimento de verdadeiros caudais ecológicos e passagens eficazes para peixes e pequenas embarcações.

Durante a tarde, no Porto das Mulheres, numa acção apresentada como uma “demonstração ibérica”, decorrerá a apresentação do memorando Por Um Tejo Livre, sobre a importância de preservação de um rio livre de açudes, e haverá também uma partilha de testemunhos dos cidadãos, das associações e das comunidades presentes.

A descida de canoa visa ainda realçar a “importância do regresso de modos de vida ligados à água e ao rio e das actividades de educação ambiental e turismo de natureza, cultural e ambiental”, realça o movimento. A organização delineou uma lotação máxima de 50 lugares em 25 embarcações, incluindo a participação de elementos da Rede de Cidadania por uma Nova Cultura da Água do Tejo/Tajo e seus afluentes, de Espanha.