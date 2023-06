“Os Cansados” de Marinhais vão organizar 18º Passeio de Cicloturismo

O Núcleo de Cicloturismo “Os Cansados” de Marinhais, da Juvemar – Associação de Formação Cultural da Juventude de Marinhais -, vai receber um apoio financeiro de 800 euros do município de Salvaterra de Magos para a realização do 18º Passeio de Cicloturismo. A iniciativa está inserida nas comemorações dos 24 anos do núcleo e realiza-se no domingo, 4 de Junho. O apoio foi aprovado por unanimidade na última sessão camarária de 17 de Maio, que se realizou no salão nobre dos Paços do Concelho.

O evento terá um percurso de cerca de 65 quilómetros e será realizado em duas etapas. A concentração é às 8h15 junto ao Pavilhão das Festas de Marinhais e a partida às 09h00. São esperadas muitas surpresas, sorteios, lembranças para todos os participantes e este ano o tradicional almoço é surpresa. Por questões de seguro as inscrições devem ser feitas até sexta-feira, 2 de Junho.