“Zêzere Arts” regressa ao Médio Tejo para a sua 13ª edição

A nova edição do Festival Zêzere Arts vai realizar-se de 13 a 31 de Julho de 2023. O festival é realizado em vários locais da região do Médio Tejo e conta com uma programação diversificada de concertos e masterclasses. A edição deste ano apresenta uma série de músicos de “reconhecido mérito”, incluindo os maestros Vasco Negreiros, Pedro Correia, João Paulo Fernandes e António Vassalo Lourenço, o violinista holandês Ilya Grubert e o compositor português Cândido Lima. Além disso, o festival conta com a participação de jovens talentos emergentes que terão a oportunidade de se apresentar ao lado de músicos consagrados.

Os concertos vão ser realizados em locais históricos como as Capelas Imperfeitas, em Batalha, a Igreja Matriz de Santo Aleixo, Beco, Ferreira do Zêzere, o Teatro Municipal de Ourém, a Igreja de Nossa Senhora da Graça e o Convento de Cristo, em Tomar. Além de duas óperas e vários concertos, com entrada gratuita, o festival promove ainda cursos de Verão e masterclasses para jovens músicos. As inscrições para esses cursos podem ser feitas online no site do festival.