Crónica dos Bons Amigos é um “manual de emoções”

António Belém e Ana Rico apresentaram no final da tarde de 5 de Junho a Crónica dos Bons Amigos, de Santana-Maia Leonardo, na Escola Solano de Abreu em Abrantes. Perante uma plateia de meia centena de pessoas, António Belém abriu a sessão justificando a sua presença com o facto de ser amigo e comparsa do autor, mas também um homem rendido a um gato que em 20 anos de vida conseguiu ser um dos mais importantes membros da sua casa. O autor contou ainda que o gato viveu 20 anos, e na hora em que recebeu em casa um telefonema a anunciar que a sua mãe tinha morrido, olhou para o lado e viu o gato morto em cima do sofá. Coincidências, disse ele, que ajudam, no entanto, a explicar o que o autor do livro escreveu na capa da “Crónica dos Bons Amigos”: “os meus cães e gatos são pessoas e têm pessoas lá dentro”.

António Belém elogiou Santana-Maia Leonardo e a forma como escreve, definindo a sua prosa como séria, mas com uma fina ironia no estilo de não praticar o politicamente correcto o que lhe permite uma intervenção pública diferenciada e, regra geral, mais ouvida e respeitada. Para Ana Rico, directora do Agrupamento de Escolas Nº1 de Abrantes, o grande mérito do livro de Santana Maia Leonardo é provar que as redes sociais e o mundo digital nunca conseguirão substituir o mundo dos abraços, da solidariedade, da amizade e do amor real, considerando o livro um “manual de emoções”. Para Ana Rico o declínio das relações humanas é uma realidade e o livro retrata bem o assunto, embora sempre pela positiva, fazendo a apologia do bem e do positivismo. “Vemos a vida a acontecer neste livro e ao mesmo tempo o sentimento de finitude”, realçou.

A sessão de apresentação do livro contou ainda com a participação de seis alunos da escola, coordenados pela directora da biblioteca escolar, que leram excertos do livro e mostraram imagens dos seus animais de estimação.