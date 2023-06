Folclore, fado, concertos, largadas de toiros, sardinha assada e petiscos são um pouco do que pode encontrar nas Festas do Foral, dos Toiros e do Fandango em Salvaterra de Magos, de 7 a 10 de Junho.

A Associação de Festas do Foral, dos Toiros e do Fandango está a organizar mais uma edição em Salvaterra de Magos. O evento arranca já esta quarta-feira, 7 de Junho, às 19h00, com entrada e largada de toiros, seguida da abertura do recinto e da actuação de “O Cavalinho” da Banda de Salvaterra, às 20h00. As Festas do Foral, dos Toiros e do Fandango anunciam folclore, fado, concertos, largadas de toiros, DJ, sardinha assada e petiscos.

O Palco Arraial recebe folclore com a Associação Danças e Cantares da Várzea Fresca e o Rancho Típico Avieiros de Vila Franca de Xira, às 20h30. No Palco Praça haverá Noite de Fados com João Chora, natural da Chamusca, Teresa Tapadas, natural de Riachos, concelho de Torres Novas, e fadistas da terra, às 21h45. Para as 23h00, também no Palco Praça, está marcado o espectáculo de Los Romeros com participação especial de Buba Espinho e Bandidos do Cante. Às 00h30 há Largada de Toiros e Baile com Jorge Paulo, no Palco Arraial. A animação segue no Palco Praça com DJ Marcelo, às 01h00, Super Galopa, às 02h30, e DJ Afonso Correia, às 04h00.

No feriado do Corpo de Deus, quinta-feira, dia 8, está programada a Caminhada “Apoia a Tradição”, às 09h00, a vacada para crianças, às 16h00, a festa da espuma e jogos tradicionais no Palco Arraial, às 17h00, e uma entrada e largada de toiros, às 18h00. Às 20h45, no Palco Arraial, actua o grupo de dança do concelho AJ Dance Crew e às 21h30 o grupo de dança Andrade Dance Academy, de Benavente. Os RockToNight sobem ao Palco Praça às 22h00 e às 23h00 toca Quim Barreiros. O DJ Ildefonso vai animar a festa às 00h00.

Sexta-feira, 9 de Junho, a programação tem início às 19h00 com entrada e largada de toiros, “O Cavalinho” da Banda de Salvaterra, novamente às 20h00, e a actuação, no Palco Arraial, do grupo de dança de Salvaterra de Magos AC Academy com Ritmos Kids e Zumba Fitness, da Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos, às 21h00. O grupo de dança Dream Dancing, de Salvaterra de Magos, sobe ao palco às 21h45. O Palco Praça vai receber os The Pilinha, às 23h00, Miguel Bravo, às 00h30, e DJ African Groove e MC Guy H, às 02h00.

Para o último dia dos festejos, sábado, 10 de Junho, há entrada e largada de toiros, às 18h00, e concerto com a Academia de Música Salvaterrense, no Palco Arraial, às 20h00. O Palco Praça acolhe, às 21h00, Pista do Barco – Anos 80, enquanto que no Palco Arraial decorre a actuação do grupo de dança MC Company, também de Salvaterra de Magos, às 21h30. Destaque ainda para os espectáculos com SN93, às 22h00, e GM – Tributo aos Xutos, às 23h00, para a sardinha assada e largada de toiros, às 00h00, para o baile com Rui Cardoso, às 00h30, e para o espectáculo com CTT, às 01h30, no Palco Praça. A programação das festividades encerra com Pedro Manafaia – Deep & Melody House Session, às 03h30, no Palco Praça.