Cineclube de Santarém dedica programação de Junho a crianças e adolescentes

A programação de Junho do Cineclube de Santarém centra-se em filmes em que as crianças são as protagonistas, com a primeira sessão esta quarta-feira à noite, no Teatro Sá da Bandeira, a exibir “Close” (2022), de Lukas Dhont.

A “Close”, filme “sobre a adolescência, a amizade e a responsabilidade dos afetos”, vencedor do Grande Prémio do Júri do Festival de Cannes 2022, seguem-se, no dia 14, “Broker – Intermediários”, de Hirokazu Kore-eda, “Aftersun”, de Charlotte Wells, dia 21, e “A Chiara”, de Jonas Carpignano, dia 28.