Cegada de Alverca pede ajuda ao município 

Excluída dos apoios financeiros provenientes da Direcção-Geral das Artes e com pouco mais de 36 mil euros dados anualmente pela Câmara de Vila Franca de Xira, a companhia de teatro Cegada comunicou aos vereadores do município, na última semana, por e-mail, que a situação a manter-se levará ao fecho do Teatro Estúdio Ildefonso Valério (TEIV), em Alverca, que é propriedade municipal.

“A companhia Cegada solicita encarecidamente a melhor atenção da câmara alertando que o contrato-programa em vigor, no valor anual de 36.050 euros, se afigura descontextualizado para as despesas estruturais do TEIV”, lê-se na missiva. A companhia reitera a necessidade urgente de apoio financeiro extraordinário por parte da câmara para garantir o funcionamento estrutural e humano do TEIV, o único teatro municipal do concelho com actividade cultural regular e que no último ano acolheu 8.275 espectadores em mais de duas dezenas de espectáculos.