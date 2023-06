Exposição de arte bruta do Departamento de Psiquiatria em Santarém

A Sala de Leitura Bernardo Santareno acolhe até dia 23 de Junho a exposição “Identidade”, do projexto OficINa - Arte Bruta Inclusiva, dinamizado pela associação r.INseRIR, com sede no Departamento de Psiquiatria do Hospital Distrital de Santarém (HDS). A exposição/venda mostra trabalhos realizados pelos artistas da OficINa, sob curadoria do artista plástico João Maria Ferreira, representando “a expressão única e autêntica” dos artistas, “para além de ser uma ferramenta terapêutica” e “uma forma poderosa de comunicação”, salienta Vanda Alambre, do conselho de administração do HDS, citada numa nota de divulgação da iniciativa.

Inaugurada em Maio de 2021, a OficINa – Arte Bruta Inclusiva aposta na “reabilitação de pessoas com doença mental grave, mobilizando a arte como ferramenta terapêutica”, sendo um espaço onde os artistas se “sentem bem” e “criam a sua própria identidade artística”, lê-se na nota do HDS.

Para Carla Ferreira, enfermeira da equipa, “’Identidade’ é um trabalho profundo, sentimental, com uma relação estreita com a forma como os artistas sentem e veem o mundo, um mundo por vezes colorido de cores vivas, outras vezes mais escuro, onde as cores mais escuras permanecem”.

FOTO - HDS