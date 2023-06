Benavente prepara Festa da Amizade e Sardinha Assada

A Festa da Amizade e Sardinha Assada de Benavente vai decorrer de 22 a 24 de Junho com a maior distribuição gratuita de sardinhas do país. Ruth Marlene, Oitentamente e Tributo aos Xutos são algumas das apostas musicais.

A Comissão da Sardinha Assada e Comissão da Picaria estão já a preparar a edição 2023 da Festa da Amizade e Sardinha Assada. O certame vai animar Benavente de 22 a 24 de Junho com a maior distribuição gratuita de sardinhas do país. São 5 mil quilos de sardinhas, 10 mil unidades de pão e 5 mil litros de vinho que fazem parte desta festa com 52 anos de história. Ruth Marlene, Oitentamente, Tributo aos Xutos, Miguel Bravo, e a banda The Pilinha fazem parte da oferta musical a que se juntam vários dj’s.

A entrada de um toiro bravo com campinos e cabrestos pelas ruas da vila marca um dos momentos maiores da Sardinha Assada. Num percurso de aproximadamente 1Km, em plena Estrada Nacional 118, cabe à mestria dos campinos conduzir o toiro pelo asfalto e fazê-lo entrar na manga das largadas.