Exposição de pintura e escultura na Casa-Memória de Camões em Constância

A Casa-Memória de Camões em Constância vai receber a partir desta sexta-feira, 9 de Junho, a exposição “E vós tágides minhas”, do artista plástico Norberto Nunes

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Casa-Memória de Camões em Constância vai receber a partir desta sexta-feira, 9 de Junho, a exposição “E vós tágides minhas”, do artista plástico Norberto Nunes e inspirada na obra de Luís de Camões. A inauguração está marcada para as 18h00. a exposição esteve até há poucos dias em exibição no Museu Nacional dos Coches

O autor concebeu e executou um conjunto de pinturas alusivas aos 10 cantos de Os Lusíadas, a que associou esculturas sobre a mesma obra de Luís de Camões, obtendo, assim, um conjunto harmonioso de conteúdos e cor.