Eugénio Eiroa Franco recorda Manuel Besouro, o homem da "cove a soco" da Chamusca, dono do antigo restaurante Poiso do Besoiro.

O jornalista Eugénio Eiroa Franco continua a escrever sobre touros e touradas como há 26 anos, quando morreu Manuel da Cruz Condeço, mais conhecido por Manuel Besouro, chefe de cozinha e proprietário do restaurante" Poiso do Besoiro", na Chamusca. Aqui fica o link para o texto do jornalista natural de Vigo, a viver hoje em Braga, que continua fiel ao seu trabalho e a alguns amigos, ainda que apenas podendo recordá-los com textos de hoje, mas também de outros tempos.

http://www.tribunadatauromaquia.com/2023/06/chamusca-ayer-habria-cumplido-manuel.html